Giorgia Soleri a confronto con Dove Cameron per Damiano? «Atteggiamento patriarcale di mettere in competizione 2 donne per un uomo, lasciateci vivere»

di Redazione Web

Giorgia Soleri si esprime per la prima volta sulla relazione tra l'attrice e cantante Dove Cameron, 28 anni, e il frontman dei Måneskin, Damiano David, 25, suo ex fidanzato. L'influencer 28enne ha risposto al commento di un utente sotto un suo post Instagram, che metteva a confronto le due ragazze dando un netto vantaggio alla mora piuttosto che alla bionda: «Giorgia > Dove».

La secca risposta di Giorgia Soleri

«Quell’atteggiamento tutto patriarcale di dover mettere in competizione due donne che in competizione non sono, per un uomo - ha risposto infastidita Soleri -. Let us live pls (Lasciaci vivere per favore, ndr)».

Così l'influencer ha fatto capire di non essere in competizione con la sua coetanea statunitense.

Quando è finita la relazione con Damiano David

Risale a un anno fa l'annuncio della separazione tra Giorgia Soleri e Damiano David che ha lasciato l'opinione pubblica di stucco, nonostante ci fosse stata qualche avvisaglia. I due stavano insieme da sei anni e sembrerebbero ora in buoni rapporti.

Di recente, il leader dei Måneskin ha iniziato una relazione con l'attrice e cantante americana Dove Cameron, con cui si è fatto vedere sul tappeto rosso del Met Gala a maggio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA