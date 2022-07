Giorgia Soleri e Chiara Ferragni in reggiseno al ristorante, scoppia la polemica: «Solo una cafoncella»

La polemica è nuova, le facce sempre -più o meno- le stesse: a finire nel mirino stavolta sono Chiara Ferragni, abituata alle critiche e anche a lasciarsele scivolare addosso, e Giorgia Soleri, che pure non pare scomporsi di fornte ai pareri negativi. Il motivo del fermento scaturito su twitter è un atteggiamento comune: la modella cena in reggiseno per il troppo caldo, così come l'imprenditrice che sceglie un microtop nero a foglia di fico ed entrambe lo condividono con i followers.

A cadere sotto la scure del giudizio, in un post pubblicato su twitter, non è tanto la scelta dell'abbigliamento in sè, quanto l'occasione d'uso: «Se ti presenti vestita così ad un ristorante non stai combattendo il patriarcato, sei solo una cafoncella». Insomma, il look non sarebbe quello giusto per sedersi a tavola, senza polemizzare sull'indipendenza di entrambe nel gestire il proprio corpo come meglio credono.

A me non interessa se ti chiami #GiorgiaSoleri o #ChiaraFerragni, se ti presenti vestita così ad un ristorante non stai combattendo il patriarcato, sei solo una cafoncella.



Fine. pic.twitter.com/fqEGinDCeB — Anna Bolena 🇺🇦 (@Anna_Bolena_) June 30, 2022

La polemica trova molti favorevoli, anzi, c'è qualcuno che ricorda come anche in molti ristoranti in località balneari - ad esempio - venga richiesto comunque di indossare qualcosa sopra al costume. Tantissimi altri, invece, si schierano dalla parte di Chiara Ferragni e Giorgia Soleri e in difesa del my body my choice.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Luglio 2022, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA