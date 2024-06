Giorgia Soleri e la strana "ossessione" del suo cane: «Le te**e piacciono a tutti». Ma i fan notano altro: «Potresti fartela una ceretta»

di Redazione web

Giorgia Soleri, da qualche mese, ha preso con sé una nuova cagnolina: un bassotto arlecchino di nome Carlotta.

La cucciola ha già fatto amicizia con gli altri amici a quattro zampe dell'influencer, ovvero i suoi tre gatti, inizialmente diffidenti ma che, adesso, la trattano come una di famiglia. Giorgia, che ama confrontarsi con i suoi follower su Instagram, ha pubblicato un nuovo post in cui racconta la strana "ossessione" per Carlotta ma qualcuno ha notato un altro particolare. Ecco che cos'è successo.

L'ossessione del cane di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha pubblicato un simpatico nuovo post sul proprio profilo Instagram in cui, tramite varie immagini, racconta la strana ossessione della sua cagnolina Carlotta. Alla bassottina piacerebbe, infatti, dormire, appoggiarsi, annusare e accoccolarsi sopra al seno della sua padrona. La didascalia che accompagna gli scatti è semplice e recita così: «Le te*** piacciono a tutti ma alla Carla (soprannome di Carlotta, ndr) di più».

La discussione tra Giorgia e l'hater

Giorgia Soleri ha continuato a rispondere all'hater che, imperterrito, ha proseguito con le sue critiche, ad esempio scrivendole: «Guarda che io lo dico per te che i peli fanno prurito e sanno di sporco» e l'attivista - che ha ripostato tutti gli screenshot nelle storie - ha commentato: «Ma lui lo dice per me... lo dice per me, capito?». Giorgia Soleri, da anni, ha deciso di abbattere qualsiasi tabù legato alla depilazione e ai peli sul corpo delle donne e per lei mostrarli è sinonimo di libertà come, più volte, ha dichiarato sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA