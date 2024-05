Giorgia Soleri scopre gli assorbenti per le ascelle: «Sono la svolta»

di Redazione web

Giorgia Soleri non è solo un'attivista. L'ex fidanzata di Damiano dei Maneskin ama condividere con i suoi follower ama anche dare consigli di moda, suggerendo look ai follower. Di recente ha pubblicato alcune nuove foto sul proprio profilo Instagram e ha dato un prezioso spunto modaiolo alle sue fan che, forse, proprio grazie a lei, non avranno più piccoli imprevisti imbarazzanti.

Il post Instagram di Giorgia Soleri

Nelle ultime foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, Giorgia Soleri indossa un vestito lungo, con uno spacco profondo e di colore tra il grigio e il petrolio. L'abito le calza a pennello ed è quello che le hanno scritto tutti i suoi fan nei commenti sottostanti al post.

Giorgia Soleri e Carlotta

Giorgia Soleri, poi, è un'amante degli animali e oltre ad avere tre gatti, ha anche una cagnolina: la sua bassottina Carlotta. La tenera cucciola è sempre insieme all'influencer che la immortala in dolci pose e, poi, posta tutto su Instagram.

