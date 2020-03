Giorgia Palmas parrucchiera in quarantena, taglia i capelli a Filippo Magini in diretta social

Andare dal parrucchiere da quando è iniziata l’emergenza coronavirus è soltanto un sogno, visto che per la pandemia in corso la maggior parte della attività è stata costretta ad abbassare la serranda, ma Filippo Magnini grazie alla fidanzata Giorgia Palmas non ha nessun tipo di problema per sistemare il suo look.

Come Luca Argentero, la cui capigliatura è stata sistemata dalla fidanzata incinta Cristina Marino, Giorgia ha pensato al suo Filippo e, in diretta social per tutti i loro follower, gli ha tagliato i capelli. Il risultato e tutta l’operazione sono stati postati da Instagram, anche nelle stories, e l’ex nuotatore, da poco assolto dalle accuse di doping, si è detto molto soddisfatto.



Le ristrettezze per il coronavirus hanno costretto la coppia a rimandare le nozze dopo due anni di fidanzamento: “Avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore. Per noi non cambia nulla – hanno spiegato in un’intervista a “Chi” – siamo per il rispetto che limita la quotidianità di tutti, ricordando che sono finalizzate al bene comune”



