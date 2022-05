Giorgia Palmas e Filippo Magnini, oggi le nozze in chiesa: «Che fantastica storia è la vita»

Sabato 14 maggio il giorno tanto atteso. Il due volte campione del mondo di nuoto, Filippo Magnini sposa Giorgia Palmas in chiesa nelle loro sfavillanti nozze-bis, visto che i due si erano uniti con un rito civile il 12 maggio 2021 in una cerimonia molto intima in piena pandemia.

Concluse le restrizioni, questa volta la coppia si giurerà nuovamente amore eterno attraverso un rito religioso, ma soprattutto ha organizzato una mega festa alla presenza di parenti ed amici. Ci saranno anche tanti invitati da Pesaro, ma il luogo dei fiori d’arancio non è mai stato svelato.«E’ romantico - ha scritto sui social Giorgia che sarà accompagnata dalla primogenita Sofia come damigella- ma anche con un valore diverso, importante, in cui noi crediamo. Chissà quando ci si sente davvero pronti per un’emozione così grande. Sono sicuramente molto emozionata».

Ha poi svelato che «i fiori che saranno “pazzeschi, presenti, delicati, stupendi». Ci sarebbe pure una sorpresa riguardo le bomboniere. Niente luna di miele. La Palmas e Magnini si dicono impossibilitati a partire a breve a cause degli impegni con le figlie, Sofia nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini, e la piccola Mia, avuta da Filippo Magnini nel 2020. Intanto, oggi Magnini debutta come conduttore: alle 9 su Rai 2 presenterà “Per me”, con Samantha Togni su sport e fisica.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 22:57

