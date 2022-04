Giorgia Palmas e Filippo Magnini, nozze bis: la data e gli invitati del matrimonio religioso

Matrimonio bis per Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La showgirl e l'ex nuotatore italiano pronunceranno di nuovo il fatidico sì, ma stavolta in chiesa.

Leggi anche > Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi, il messaggio a sorpresa: «Bravo»

Filippo Magnini e Giorgia Palmas dopo la cerimonia civile, 12 maggio 2021.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano, la data del matrimonio religioso

Dopo una frettolosa cerimonia civile lo scorso 12 maggio, in piena pandemia, alla presenza dei parenti e degli amici più intimi, la coppia ha deciso che convolerà a nozze anche in chiesa. A rivelarlo sono stati proprio gli sposi, ospiti ieri pomeriggio al salotto di Verissimo.

«Non l'abbiamo detto sino ad ora per scaramanzia: ci sposiamo il 14 maggio» ha svelato Giorgia Palmas a proposito della tanto attesa data delle nozze bis. Come ha spiegato la coppia, la scelta del giorno non è stata casuale, anzi il desiderio era che questa seconda celebrazione potesse coincidere il più possibile con la data del matrimonio civile, officiato appunto il 12 maggio.

Se è vero che quella fu «una giornata bellissima, eravamo in pochissimi», stavolta sarà una cerimonia in grande, con tanto di party. La location non è stata ancorra svelata, quello che è certo che tra gli invitati ci saranno tutti gli amici più cari della coppia, fidanzata dal 2018: Elena Barolo, amica ed ex collega di Striscia la Notizia, sarà la testimone di Giorgia, mentre Filippo avrà accanto a sé l'amico di sempre, Fabrizio.

Tra le altre piccole indiscrezioni svelate a Silvia Toffanin, c'è anche quella che riguarda l'abito da sposa: «Il vestito è rimasto lo stesso della prima scelta – ha raccontato gioiosa Giorgia Palmas –, l'ho riprovato l'anno scorso, poi l'altro giorno e l'ho riconfermato: non vedo l'ora di farvelo vedere».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA