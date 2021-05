Giorgia Palmas e Filippo Magnini e il matrimonio segreto: l'incredibile prima notte di nozze

Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno stupito tutti annunciando improvvisamente le loro nozze sui social. Dopo le celebrazioni Filippo Magini e Giorgia Palmas hanno raccontato alcuni particolari del matrimonio "segreto": “Semplice e veloce - ha spiegato Filippo - E la prima notte è stata pazzesca!”.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: "Il nostro matrimonio "segreto"..."

Come già annunciato nel post su Instagram, gli invitati alla cerimonia non erano tanti: “E’ stato un matrimonio semplice – ha raccontato Filippo Magnini a “Chi” - molto veloce con solo 15 persone, compreso chi ha officiato il rito civile. In ogni caso la fase magica: “Vuoi tu Filippo prendere in sposa eccetera” c’è stata. E questo conta parecchio”.

Durante le nozze le parole del futuro sposo hanno commosso Giorgia Palmas: “Ha scritto un discorso bellissimo, anticipando il mio. Io ero in una valle di lacrime. C’è una frase che non dimenticherò mai: “Verranno tempi migliori, ma oggi siamo felici così”. E pensare che abbiamo usato mascherine a norma, ma trasparenti, tamponi per tutti ovviamente. E’ qualcosa che ti allontana dalla realtà... Ma quando io e Filippo ci siamo potuti baciare, tutto è tornato come prima”.

La cerimonia è stata celebrata in Comune e a breve sarà ripetuta in chiesa, trovando anche spazio per il viaggio di nozze. Nel mentre Filippo ha raccontato anche la prima notte da marito: “Come nei più grandi film è stata pazzesca, ovvero abbiamo dormito. Io, Giorgia e Mia in mezzo a noi. Eravamo distrutti nonostante non avessimo fatto il party. Eravamo veramente felici, ma stanchissimi”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA