Giorgia Palmas difende Magnini: «Sta subendo un'ingiustizia enorme, ma siamo sereni»

difende il suodalle accuse di. In un'intervista a Grazia, la conduttrice ed ex velina non ha usato mezzi termini per definire la vicenda che ha interessato il fidanzato nuotatore: «Quello che sta subendo è un'ingiustizia di proporzioni enormi, ma noi siamo sereni perché sappiamo benissimo come sono andate le cose, la verità verrà fuori presto».Cercando di lasciarsi tutto alle spalle, Giorgia Palmas è tornata nella suaper una vacanza con Filippo: «Voglio che veda tutti i miei posti del cuore, dove sono nata e cresciuta. Ora mi sento felice, piena di gioia e serenità. È un mix di sentimenti bellissimi. Ed è tutto merito di Filippo».L’incontro con Magnini, ha raccontato l’ex velina al magazine diretto da Silvia Grilli, è avvenuto qualche tempo fa grazie ad amici comuni: «, una delle mie migliori amiche e collega dai tempi di Striscia La Notizia e il suo fidanzato, caro amico di Filippo, ci hanno presentati. Non smetterò mai di ringraziarli, hanno organizzato le prime cene solo per farci conoscere».