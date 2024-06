Giorgia Crivello e Stefano Laudoni aspettano un maschietto, la gioia dopo il gender reveal: «Me lo sentivo»

di Redazione web

L'influencer Giorgia Crivello e il cestista Stefano Laudoni, tra qualche mese, diventeranno genitori del loro primo bambino che, proprio nelle scorse ore, hanno scoperto essere un maschietto. Il gender reveal con le famiglie e gli amici più cari è stato molto emozionante e i futuri mamma e papà non vedono l'ora di conoscere il loro piccolino.

Nelle sue storie Instagram, Giorgia ha raccontato che in cuor suo sentiva che sarebbe stato un maschio. Ecco che cos'ha rivelato.

Giorgia Crivello futura mamma

Giorgia Crivello e Stefano Laudoni hanno scoperto proprio ieri che diventeranno genitori di un bambino e non potrebbero essere più felici di così. L'influencer, in fondo, lo sapeva: «Io mi sento mamma di un maschio», aveva detto e aveva ragione. Nei video pubblicati nelle sue storie Instagram, Giorgia ha parlato della probabile somiglianza del bambino e ha detto: «Avete già cominciato a dirmi "Chissà se sarà un mini Laudoni o un mini Heath Ledger (l'attore, ndr)... Secondo me, un mini Crivello». L'influencer ha quindi continuato dicendo: «Appena ho saputo che sarebbe stato un maschietto non vedevo l'ora di dirvelo! Credo che un po' tutti abbiamo delle preferenze, se fosse stata femmina sarei stata comunque al settimo cielo, ma come sapete desideravo un maschio e quindi è stato proprio "wow"».

L'imprevisto al gender reveal

Giorgia Crivello ha accompagnato il video del gender reveal con questa didascalia: «L’avevamo detto di volere una vita come Steve McQueen», cita l'influencer da "Vita Spericolata" di Vasco Rossi.

