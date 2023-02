Giorgia Crivello ha perso il figlio che aspettava da Stefano Laudoni, il dramma dell'aborto: «Il suo cuoricino non batte più»

di Redazione Web

Giorgia Crivello ha perso il bambino che aspettava dal cestista Stefano Laudoni, suo marito. La coppia ha annunciato l'aborto con un post condiviso su Instagram: «Vi scrivo queste parole poiché ormai era chiaro a molti che io fossi in gravidanza», ha esordito Giorgia, entrando poi nei dettagli.

Il dramma di Giorgia Crivello e Stefano Laudoni

È immenso il dolore che Giorgia e Stefano stanno vivendo per la perdita del loro figlio. Queste le parole condivise con i follower: «Tanti hanno capito e soprattutto il mio corpo è cambiato rapidamente da rendere abbastanza evidenti le cose. Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti. Non saprei in che altro modo giustificare l’assenza di qualche giorno che vedrete da parte mia, ma come sapete bene sono una persona trasparente e sincera, non racconterei mai una cosa per un’altra. Specialmente perché ormai le cose sono abbastanza chiare».

Giorgia Crivello ha scoperto di aver perso il suo bambino dopo una regolare visita di controllo: «Purtroppo ieri pomeriggio a seguito di una visita di controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batte più, essendo che è avvenuto naturalmente e si trova ancora al suo posto, giovedì subirò un intervento per rimuovere tutto».

La Crivello ha concluso: «So che tante donne mi capiranno e capiranno il dolore immenso che stiamo provando per quella che è a tutti gli effetti una perdita». Tanti gli amici e i colleghi che si sono uniti al dolore della coppia lasciando tra i commenti sotto al post un messaggio di sostegno.

Stefano ha così replicato al post della moglie: «La vita ci mette davanti a situazioni dure, non sempre facile da accettare. Siamo forti, siamo sani, siamo innamorati. Un amore immenso e pulito ma sopratutto forte. Ne usciremo alla grande e più uniti di prima ne sono convinto. Basta solo aspettare e vedrai che il nostro più grande sogno prima o poi arriverà. Vivo per te e sono con te sempre. Oggi ti amo ancora di più.»

