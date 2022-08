Ginevra Lambruschi scaricata a un mese dal matrimonio: lei la prende con ironia e si "sbronza". Il video diventa virale

di Federica Portoghese

Ginevra Lambruschi, influencer 24enne, ironizza sul dramma sentimentale che l'ha vista protagonista lo scorso maggio. Infatti, il calciatore Mirko Antonucci, esattamente un anno fa, aveva chiesto la mano della ragazza per sposarla, peccato che a un passo dal matrimonio ci ha ripensato scaricando Ginevra, da cui ha avuto la piccola Sophie. La Lambruschi, senza troppe scenate aveva riferito ai suoi followers quanto accaduto, senza esporre le motivazioni dell'addio da parte del suo ex compagno.

La "sbronza" di Ginevra, diventata virale

Oggi, la bella influencer, ci scherza sù e esorcizza la delusione amorosa. Ginevra ha postato sul suo profilo Instagram, un video mentre è a bordo piscina e tra le mani mantiene un calice di vino gigante, bere per dimenticare. La Lambruschi, in vacanza a Forte dei Marmi con la figlia, prende con "filosofia" la decisione di Antonucci di lasciarla a un mese dal matrimonio e scherzosamente nella didasclia scrive: «Quando vieni lasciata a un mese dal matrimonio».

Una finta "sbronza" per alleggerire il momento No che ha dovuto affrontare. La giovane influencer la prende a ridere e ci beve sù, in poche ore il video è diventato virale. Per la Lambruschi, però, questa non è la prima volta che vive una delusione sentimentale: infatti Ginevra prima di fidanzarsi con Antonucci, ha avuto una storia con Nicolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, e una relazione con Pierpaolo Pretelli, da cui è stata scaricata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Agosto 2022, 17:00

