Ginevra Lambruschi lasciata da Mirko Antonucci a pochi giorni dalle nozze: «Ora sarò papà e mamma per Sophie»

Ginevra Lambruschi lasciata da Mirko Antonucci pochi giorni prima delle nozze. L'annuncio è stato dato dalla stessa influencer su Instagram, mentre dal calciatore non sono arrivati commenti.

La coppia, che stava insieme da tre anni e che ha una bambina di poco più di un anno, doveva sposarsi tra pochi giorni, dopo che l'attaccante del Cittadella, cresciuto nel settore giovanile della Roma, aveva chiesto all'influencer di sposarla alla fine dell'estate scorsa. «Ciao ragazzi, volevo giustificare l'assenza di questi giorni, per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio "ex compagno" a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi» - ha spiegato su Instagram Ginevra Lambruschi - «Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la priorità è mia figlia Sophie».

I fan della coppia, dopo il clamoroso annuncio, sono rimasti assolutamente attoniti. Ginevra Lambruschi, 24 anni, dopo la fine delle storie d'amore con Nicolò Bettarini (figlio di Stefano e Simona Ventura) e con Pierpaolo Pretelli, aveva ritrovato la felicità con l'attaccante 23enne. Un amore travolgente e ampiamente documentato sui social dalla coppia, fino al triste epilogo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 19:03

