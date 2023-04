Ginevra Lamborghini contro i social: «Usare il cellulare mi nausea». I fan la rimproverano

di Redazione Web

Ginevra Lamborghini, ex concorrente del GfVip, nelle use ultime Instagram stories ha risposto ad un box di domande pubblicato sul suo profilo Instagram. Dopo l'esperienza al GfVip, Ginevra, si è dedicata subito alla sua routine quotidiana e alla sua più grande passione: il canto. Nelle ultime ore però, non è passato inosseravato ai fan un dettaglio: la sua assenza sui social. Cosa sarà successo? Procediamo con ordine.

Per l'ex concorrente del GfVip i social e il telefono non sono necessari nella sua vita. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa nelle sue Instagram stories raccontando che alcune volte sente il bisogno di prendersi una pausa. I fan però non lo accettano e la esortano a usare di più i social. «Mi sgridano tutti, ma spesso usare il telefono mi nausea e mi viene da staccare un po'», si è giustificata Ginevra.

La cantante, poi, ha anche raccontato di essere particolarmente impegnata in questi giorni soprattutto per i nuovi live. Una vita frenetica quella di Ginevra, quale altra sorpresa ci riserverà? Non ci resta che aspettare...

