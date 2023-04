Ginevra Lamborghini e George Ciupilan, amicizia o amore dopo il GfVip? Ecco cosa è successo

di Redazione Web

Ginevra Lamborghini e George Ciupilan, ex concorrenti del GfVip, non hanno perso l'occasione di rivedersi dopo la fine del reality. Infatti, nelle ultime Instagram stories di Ginevra possiamo subito notare una bella complicità. Ma c'è un motivo in particolare per il quale i due si sono riuniti: la nuova canzone di Ginevra. «Ha fatto una canzone davvero carina. L'ho appena ascoltata ed è molto fi*a», ha sottolineato George.

Isola Dei Famosi, Ginevra Lamborghini si schiera: ecco per chi farà il tifo

Ginevra Lamborghini contro i social: «Usare il cellulare mi nausea». I fan la rimproverano

Ginevra Lamborghini e George Ciupilan non hanno mai nascosto l'amicizia che li unisce e l'affinità caratteriale. Sembrerebbe addirittura che lo stesso tiktoker abbia dichiarato a Casa Chi di ver avuto una cotta per la sua compagna d'avventura.

Oggi i due, nelle Instagram stories, sembrano più amici che mai. Ridono e scherzano con una bella confidenza. Ma... non sempre è tutto così scontato. Non ci resta che aspettare la prossima mossa di George nei confronti della cantante per capire se realmente è stata una cotta passeggera oppure no.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA