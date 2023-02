Gina Lollobrigida, a Storie Italiane l'ex legale dell'attrice: «Non veniva mai interpellata». La reazione di Eleonora Daniele

di Redazione web

A Storie Italiane si torna a parlare dell'eredità di Gina Lollobrigida, l'attrice scomparsa da meno di 2 mesi a 95 anni. In questi giorni si sta procedendo all'inventario dei beni all'interno della sua villa, ma nel corso della trasmissione si è parlato nuovamente di quanto la Lollo abbia vissuto male gli ultimi anni di vita a causa delle diatribe legali con il figlio e il nipote.

Le parole del legale

Il suo ex legale, l'avvocato Ingroia, esprime anche un'opinione, riportando quello che è stato per tanto tempo il pensiero dell'attrice. Dopo che le fu assegnato un amministratore di sostegno, perché non ritenuta in grado di decidere autonomamente del suo patrimonio e della sua vita, secondo Ingroia, Gina avebbe avuto un brutto calo. La Lollobrigida soffriva molto per la presenza di questa figura che l'avrebbe molto danneggiata.

L'amministratore di sostegno

Eleonora Daniele fa presente che si tratta di dichiarazioni molto forti, ma il legale conferma e aggiunge: «A Gina non fu permesso nemmeno di scegliersi l'avvocato nel processo contro il figlio e il nipote, fu il suo amministratore a sceglierne uno senza nemmeno consultarla. Ecco, il fatto di non essere nemmeno interpellata sulle decisioni che riguardavano la sua vita, la feriva molto». Parole dura sulle quali la conduttrice non ha replicato se non sottolineando che l'avvocato si sarebbe preso tutta la responsabilità di quanto affermato e dando spazio per eventuali repliche.

