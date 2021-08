Gigi D'Alessio e la fidanzata Denise Esposito: ecco come si sono conosciuti

Gigi D'Alessio, dopo il lungo legame con Anna Tantagelo, ha una nuova campagna, Denise Esposito, che è incinta e a breve lo renderà papà per la quinta volta. I due starebbero insieme da circa un anno e ora che la relazione è stata resa pubblica sta uscendo qualche indiscrezione sulla loro storia d’amore.

Gigi D'Alessio e Denise Esposito: ecco come si sono conosciuti

Gigi D'Alessio ha una nuova fidanzata, Denise Esposito. I due, 26 anni di differenza, hanno deciso di mettere su famiglia e tra circa due mesi diventeranno genitori del loro primogenito, quinto figlio per il cantante.

Gigi D'Alessio e Denise Esposito si sarebbero conosciuti, come rivela “Gente”, attraverso una comune amica durante un un suo concerto a Capri nel giugno del 2020. Nonostante le difficoltà imposte dal Covid, la coppia ha continuato a frequentarsi fino allo scorso Natale, quando D’Alessio avrebbe ufficializzato il legame in famiglia: «Qualche settimana dopo - spiega la rivista - Denise è incinta e D’Alessio torna a vivere a Napoli, in zona Posillipo, non lontano dalla nuova compagna, dall’appartamento della prima moglie Carmela e da quello dei tre figli avuti da lei».

Gigi D'Alessio scegliendo Napoli ha lasciato Roma, dove viveva in una grande villa con l’ex storica fidanzata Anna Tantangelo e il figlio Andrea.

