Gigi D'Alessio, foto di famiglia a Disneyland: Denise Esposito in dolce attesa, Francesco e Andrea (sempre più simile a mamma Anna Tatangelo)

di Dajana Mrruku

Gigi D'Alessio è sempre stato molto riservato sulla sua famiglia e in particolare sui suoi figli. Nelle occasioni particolari ama condividere alcuni scatti inediti che racchiudono momenti indimenticabili, come il giorno del suo 57esimo compleanno quando tutti e cinque i figli si radunarono intorno a lui per festeggiarlo, insieme alla nuova compagna Denise Esposito che è incinta del sesto figlio del cantante.

Il cantante e giudice di The Voice si è concesso una breve fuga a Disneyland Paris con Denise, il piccolo Francesco (ultimo arrivato, per ora) e Andrea D'Alessio, il figlio avuto dalla sua ex compagna Anna Tatangelo.

Il ritratto di famiglia

Gigi D'Alessio ha condiviso alcune foto scattate a Disneyland Paris insieme alla sua famiglia allargata. Non solo la compagna Denise in dolce attesa e il loro figlio Francesco, ma anche il piccolo Andrea, nato dall'amore con la Tatangelo. Il rapporto tra Gigi ed Anna è abbastanza buono, soprattutto per il bene del figlio che adesso abita con la mamma, ma non anca di frequentare il papà quando può, come in questo viaggio entusiasmante a Disneyland.

Sorrisi, gioia e sorpresa, sono queste le emozioni provate da grandi e piccini che si sono immersi nell'avventura di Disney.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA