Gigi Buffon e Alena Seredova, alta tensione: cala il gelo nell'incontro per i figli

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si sono lasciati ormai quattro anni fa, ma il clima frasembra essere ancora teso. Nel 2014 infatti i due hanno messo fine al loro matrimonio e mentre Buffon ha poi reso pubblica la sua relazione con Ilaria D’Amico, la Seredova ha ritrovato l’amore a fianco del manager Alessandro Nasi.I due sono stati sorpresi da “Nuovo” in un incontro a Torino per discutere dei figli, David Lee e Louis Thomas e nell’ex coppia sembra proprio calare il gelo. Musi lunghi e distanza di sicurezza, con Alena che ritrova il sorriso soltanto quando sale sulla sua auto per tornare a casa.Le frecciate dell’ex modella croata a Gigi, ora passato a difendere la porta del Paris Saint Germain, non sono mai mancate soprattutto riguardo alla sua relaizone con la D’Amico.