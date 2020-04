Gianni Sperti contro Paola Barale? Il giallo del post: «Non pensare al male che pensi ti abbiano fatto, cerca le risposte in di te»

Sembra proprio che Gianni Sperti abbia deciso di rispondere all’ex moglie Paola Barale attraverso il suo account Instagram. La showgirl infatti solo qualche giorno fa ha parlato, dopo tanti anni, del suo ex con parole non proprio lusinghiere.

Leggi anche > GFVip, Aristide Malnati: «Momento più hot? Con Antonella Elia quando...»



Paola infatti in un’intervista aveva parlato delle sue precedenti relazioni, passando anche per lui: “Io e Gianni ballavamo insieme a Buona Domenica e, ballando ballando, siamo arrivati all’altare. Avevo 21 anni – ha spiegato la Barale in un’intervista a “F” - ed ero molto innamorata. È durata quattro anni, poi abbiamo divorziato. Ci siamo persi senza che lui mi abbia lasciato almeno un ricordo che fosse buono”.

Dal canto suo Gianni ha postato uno scatto su Instagram con una didascalia che sembra risponderle a tono: “Io continuo a pensare... continuo a cercare di sfruttare al meglio questa situazione – ha scritto sul social - Sono solo con me stesso e scavo, vado a fondo per cercare risposte, le mie risposte.



Molte persone continuano imperterrite a perdersi in pettegolezzi, gossip, trash... altre riserbano rancore, odio e non si rendono ancora conto che l'unica salvezza è l'amore. L'amore per la vita, l'amore per la natura, l'amore per il prossimo. Invece di pensare all'odio e al male che pensi ti abbiano fatto, cerca le risposte dentro di te e cambia, prova a seminare amore e troverai la tua pace. Sei tu l'artefice del tuo destino! Io non mi fermo e continuo a cercare tutto ciò che riesce a darmi la possibilità di evolvere. Non torno indietro, neppure col pensiero... è già passato!”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA