Gianni Morandi, il dramma segreto a Verissimo: «Ho perso mia figlia». Silvia Toffanin si commuove

Sabato 12 Ottobre 2019, 18:36

Il cantante di Monghidoro si è raccontato nel salotto di Canale 5. Morandi - che tornerà in onda venerdì 18 ottobre con L'isola di Pietro 3 - ha parlato degli esordi della sua carriera. Poi ha parlato di un momento molto doloroso della sua vita.Ecco le parole di Gianni Morandi: «Io e la mia ex moglie Laura abbiamo perso una bambina. Subito dopo mi è arrivata la lettera della naja. Visto che non ero più padre, non avevo il congedo e dovevo fare il militare». Il racconto toccante commuoveMorandi ha concludo parlando della sua storia d'amore con Anna: «».