Gianni Morandi in vacanza in Salento, mattina in spiaggia (con foto non di Anna) e per cena arriva anche Fiorello

È tornato, come da trent'anni a questa parte, Gianni Morandi nel Salento. E questa volta non è solo: ieri sera non è passata inosservata la sua presenza tra i tavoli del ristorante Foscolo di Matino, dove era seduto insieme con Rosario Fiorello.

La foto dal mare

Ne ha dato l'annuncio lui stesso, postando una foto in cui è seduto su una sdraio in costume da bagno. A scattare la foto non è stata, per una volta, l'immancabile Anna, ma Alessandro il bagnino, come annuncia lo stesso cantante di Monghidoro.Sullo sfondo, si vede il mare cristallino di Gallipoli. I ben informati sanno che Gianni Morandi con la moglie Anna - e fino a qualche anno fa anche il figlio Pietro - sono degli habituè del Salento e trascorrono le vacanze in una masseria a pochi passi dal mare. Quest'anno - come testimoniano alcuni selfie che si vedono online e che sono stati scattati a Matino - Gianni è in compagnia di Fiorello, ma non è dato sapere quanto lo showman siciliano si fermerà nel Salento.

La "strana coppia" ha cenato al ristorante Foscolo di Matino, dove non ha mancato di distribuire saluti, abbracci, autografi e selfie con i clienti e tutto lo staff.

Da trent'anni sempre nello stesso lido

Le vacanze di Gianni - com'è nel suo stile - sono all'insegna del relax e della natura: non è raro vederlo in bicicletta sul lungomare che collega la marina di Mancaversa a Gallipoli, oppure nelle campagne a "contrattare" l'acquisto di frutta e verdura direttamente dal contadino.

Tanti i commenti più o meno ironici sotto i post di Morandi: da chi gli augura buone vacanze a chi lo invita a casa propria.

