Gianni Morandi, la convalescenza prosegue: «Ora posso a giocare a ping-pong...»

Gianni Morandi, la convalescenza prosegue. Il cantante emiliano, a oltre quattro mesi dalla spaventosa ustione alla mano causata da un incidente in campagna, non si è ancora ripreso del tutto e sta affrontando una lunga e complessa riabilitazione.

Per cercare di riprendere la completa funzionalità della mano gravemente ustionata nello scorso marzo, Gianni Morandi sta indossando diversi tipi di palmari, degli speciali tutori utilizzati per chi deve affrontare un percorso di recupero lento e delicato. L'ultimo, in ordine cronologico, è stato presentato dal cantante proprio questa sera, con un post sui social ricco della consueta ironia.

L'impareggiabile Gianni Morandi, infatti, ha scherzato così: «Mi hanno applicato un nuovo palmare, è un po’ noioso da portare ma almeno posso giocare a ping-pong senza racchetta…».

