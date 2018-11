«Ce l'ho fatta, ho preso la medaglia! E 'L'isola di Pietrò come sta andando? Ciao da New York...». Gianni Morandi festeggia così sui suoi profili social, la partecipazione alla 48/a Maratona di New York, che ha disputato ieri lungo le strade della Grande Mela. Morandi, 73 anni, ha percorso i 42,195 chilometri assieme ad altri 3.100 italiani, registrando un tempo ufficioso di 5 ore 47 minuti e 36 secondo. Con lui anche Lorenzo Lo Preiato (6.07'25« il suo risultato ufficioso), il podista bolognese che corre con sei bypass cardiaci e che con la maratona di New York ha

chiuso di nuovo il cerchio

delle sue ambizioni podistiche di lunga durata dopo aver disputato, sempre seguito da una equipe di specialisti, le sei più importanti

major

a livello mondiale, cominciate appunto alcuni anni fa con la maratona della Grande Mela e frutto della sua forza di volontà e determinazione.