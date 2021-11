Gianni Morandi, la commovente dedica alla moglie Anna: «La sposerei altre 100 volte»

«La sposerei altre cento volte», con queste parole Gianni Morandi celebra l'anniversario di matrimonio con la sua Anna. Il cantante ha pubblicato una dedica social per accompagnare la foto del giorno delle nozze, il 10 novembre 2004. Poche parole ma intrise di romanticismo per Anna Dan.

Gianni Morandi, la dedica sociale per Anna

L'artista si dice innamorato come il primo giorno della moglie e madre del suo terzo figlio Pietro, nato nel 1997. «Oggi è il nostro anniversario di matrimonio - ha scritto il cantante -. Ricordo l’emozione durante la cerimonia al comune di Monghidoro, quando il sindaco ci dichiarò marito e moglie. Noi stavamo già insieme dal 1994 e ci sposammo dieci anni dopo. Nostro figlio Pietro aveva 7 anni e naturalmente era con noi, quel giorno. Anna la sposerei altre 100 volte, la amo sempre come allora!».

Gianni Morandi e Anna Dan

Gianni Morandi e Anna Dan si sono conosciuti a Bologna durante una partita di calcio che vedeva Morandi in campo. Anna lavorava come dirigente di una società informatica e tra i due è scoppiato subito il colpo di fulmine. Morandi, che aveva una storia importante alle spalle e due figli, ha trovato in Anna una complice. È lei che scatta le foto per i social e lui le rende il merito tutte le volte.

