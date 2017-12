Gianna Nannini in relax dopo il tour, passeggiata con la vivace figlia Penelope e la comapagna Carla

Gianna in tour: momenti rubati al rock Un post condiviso da gianna nannini (@officialnannini) in data: Dic 18, 2017 at 7:28 PST

Amore Gigante 27 10 2017 Un post condiviso da gianna nannini (@officialnannini) in data: Ott 23, 2017 at 9:56 PDT

MILANO – Il tour italiano diè stato un successo come previsto e ora la cantante ha tempo da trascorrere assieme ai suoi cari.La cantante è stata sopra da “Vero” a passeggio per Milano assieme alla compagna Carla e allaPenelope, 7 anni, che in strada dimostra tutta la sua vivacità.Gianna viene anche fermata da alcuni ammiratori, con cui si ferma a parlare amichevolmente.