Gianmarco Saurino nudo sul water in compagnia del gatto, le fan: «Non c'è niente da fare...»

conquista le fan sucon uno scatto in bianco e nero e decisamente poco convenzionale. L', fratello del regista Marcello e divenuto noto al grande pubblico con la fiction Rai 'Che Dio ci aiuti', ha infatti pubblicato una foto in cui apparein bagno, seduto sul, davanti ad unche ha trovato una comoda posizione all'interno del bidet.L'attore foggiano, ma ormai romano d'adozione, ha scelto una frase in napoletano per la didascalia: «Staj man all'art uaglió». La foto scattata dalla fotografa Serena Salerno, pur essendo abbastanza inusuale, ha conquistato tante fan diL'avvenenza dell'attore, che nella foto appare con i capelli e la barba più lunghi e incolti del solito, continua a far impazzire le fan e sono tantissimi i commenti dello stesso, identico tenore: «Non c'è niente da fare, quando uno è figo, lo è pure seduto sul water!».