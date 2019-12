Gianmarco Onestini e la foto dell'evento: un dettaglio scatena l'ironia del web

Como sois eh? Ya le habéis pillado... Al final estaba en un cumpleaños de McDonald's 🙈 pic.twitter.com/eXyNOsb5ky — Reina Inca (@ReinaInca5) December 8, 2019

Martedì 10 Dicembre 2019, 17:17

, reduce dall'esperienza nella Casa del, il Gf Vip spagnolo, si sta godendo l'accresciuta popolarità e ne approfitta per partecipare acome ospite d'onore. Sui social, sono uscite alcune immagini del fratello didurante una serata in una, ma c'è unche non è sfuggito agli osservatori più attenti.appare circondato da tantissimi fan, in un locale gremito. La discoteca, però, non era realmente così affollata per l'ormai ex concorrente del: osservando con attenzione la foto, si scopre che è stata manipolata. Molti volti, infatti, sono stati ripetuti sullo sfondo dello scatto: secondo i più maligni,, era probabilmente rimasto deluso dall'affluenza e, per i social, è stata scelta una foto ritoccata.Svelato il trucco, quindi:non è certo il primo e non sarà l'ultimo ad utilizzare questi stratagemmi per manipolare le foto. Intanto, però, il web ha deciso di non perdonare, scatenando la consueta ironia che prende in giro la scelta di ritoccare quella foto.A svelare l'inganno, e a raccontare anche la reazione del web, è stato il portale spagnolo 20minutos.es Su Twitter, le reazioni sono state quasi tutte di scherno nei confronti di. Una fan, però, ha pubblicato un video della serata, per dimostrare che in realtà la discoteca era abbastanza piena per la presenza dell'ex concorrente del Gh Vip. A questo punto, la ragazza che per prima aveva fatto notare il ritocco fotografico, risponde così: «Sì, ho visto che c'erano molte persone, ed è proprio per questo che non capisco il motivo di un simile squallore».