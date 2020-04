Gianmarco Onestini, bufera social per il balletto al supermercato. Furia Valentina Vignali: «Qualcosa non quadra, sono scioccata»

Gianmarco Onestini ha pubblicato sui social un video che ha attirato diverse critiche. L’ex partecipante a Temptation Island ha infatti condiviso un filmato che lo vede ballare in un supermercato, con mascherina e i follower si sono irritati per la perdita di tempo con la fila all’esterno, la mancanza di guanti e in più con un’altra persona che riprende col telefonino. Sul caso è intervenuta anche Valentina Vignali, che ha partecipato al GF assieme al fratello Luca.

Valentina è intervenuta dal suo account instagram: “Buonasera volevo fare un commento su una cosa che ho visto – ha spiegato nelle stories - Magari le ridicolaggini le guardo, rido in privato e lascio fare, però a sto giro mi sono fatta rodere il cul*. Gira questo video di questa persona, non faccio nomi perché non ne ho voglia, molti di voi l’avranno visto e lo conoscono, e praticamente canta e balla dentro al supermercato con mascherina e tutto. Tralasciando moralismi inutili del tipo la gente sta morendo, tanto siamo tutti preoccupati e siamo tutti annoiati in casa, c’abbiamo tutti l’ansia, però ciò non toglie che magari uno non abbia momenti di sfogo e di divertimento, ma mentre sei al supermercato.



Noi siamo stronz* che facciamo la fila fuori due ore e aspettiamo per che cosa?!. Perché dentro c’è la gente che si fa i balletti da mettere su Instagram. C’è qualcosa che non quadra, non ho parole, sono scioccata. Tutto questo per dirvi: questi sono proprio gli esempi da non emulare e non è una cosa scontata, al coronavirus tra un po’ troveranno anche il vaccino, ma all’essere idioti e bacati nel cervello quello forse no.



