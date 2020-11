Gianluca Vacchi papà, il primo balletto social con la figlia Blu Jerusalema

Gianluca Vacchi si esibisce nel suo primo balletto insieme alla figlia Blu Jerusalema. Gianluca Vacchi è diventato recentemente papà di Blu Jerusalema, la sua prima figlia, e come era quasi d’obbligo l’ha resa protagonista con lui di uno dei suoi famosi balletti su Instagram.

Gianluca Vacchi dal suo seguitissimo account Instagram ha postato un video che lo vede ballare felice in giardino, circondato dai cani, mentre sulle note di "Viva La Swing" spinge la carrozzina con a bordo la figlia. La condivisione ha fatto subito il pieno di like e ricevuto numerosi commenti entusiastici da parte di fan e amici vip. Naturalmente non manca quello della compagnia di Vacchi e mamma di Blu Jerusalema, Sharon Fonseca, che aggiunge sulla bacheca un romantico “Mi vida…”.

Anche l’annuncio della nascita della piccola, dopo che Gianluca ha organizzato un balletto in sala parto, è stato dato dai social. Il 53enne ha condiviso la notizia su Instagram con una foto che lo ritrae insieme alla compagna, in cui si intravedono la testa e la manina della neonata, seguita dalla didascalia: “Lei è con noi... Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è sana e la stiamo già amando più delle nostre vite”.

