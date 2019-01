Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una nuova incursione sui social per. Il ricco ereditiera come riportato da Leggo.it è diventato famoso per i suoi balletti e la sua filosofia (“Enjoy”) su Instagram e stavolta ha deciso di deliziare i suoi follower con una danza - spettacolino travestito daVacchi arriva invece che sulla Batmobile a bordo di un’apetta, scenda e sentenzia: “Anche i supereroi soffrono la crisi, così io devo cambiare la mia macchina, ma non il mio spirito! Enjoy!”, per poi salire sul bagagliaio e improvvisare come al suo solito un balletto. Poco dopo torna a bordo di una Maserati, sempre travestito da supereroe, aggiungendo: “Scusate ho cambiato idea. Ciao! Enjoy!”.Gianluca Vacchi è fidanzato con la modella e influencer venezuelana Sharon Fonseca con cui ha trascorso il Capodanno a Cortina con puntata post feste a New York. La sua residenza preferita però rimane la florida, precisamente Miami, orami ritrovo di numerosi vip del mondo dello sport e dello spettacolo.