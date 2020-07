Gianluca Grignani single a 48 anni, il gossip: «Lasciato dalla moglie Francesca»

Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matrimonio al capolinea perIl cantante 48enne sarebbe tornato single dopo una lunga crisi con la moglieStando a quanto riporta Dagospia, i due si sarebbero separati mesi fa e sarebbe stata la donna a dire basta ponendo fine a un matrimonio durato 17 anni. La coppia ha avuto quattro figli:A Francesca l'artista ha dedicato le canzoni "Francy" e "Sei Unica". Al momento non si conoscono i dettagli della rottura.Intanto, Grignani sta lavorando a un nuovo album e uno dei brani sarebbe dedicato alla stessa ragazza de "La mia storia tra le dita". La canzone "Non dirò il tuo nome", come ha rivelato in un'intervista - è sposata con un altro e ha una famiglia, ma ha mantenuto con Grignani un rapporto di affetto e stima. I due avevano avuto una storia d'amore prima che Grignani conoscesse Francesca.Il disco dovrebbe uscire entro la fine dell’anno, mentre l'emergenza coronavirus ha costretto il suo staff ad annullare diversi concerti. I live sono slittati al 2021.