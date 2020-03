Gianfranco D'Angelo ci ripensa: «Mi pento di essere andato in televisione da Barbara D' Urso»

Ammette di aver commesso un errore Gianfranco D’Angelo. Il comico, famosissimo ai tempi del Drive In e conduttore di “Striscia la notizia” ha ottanta anni, è ancora impegnato a teatro e lo scorso anno si è recato ospite da Barbara D’Urso, decisione che non prenderebbe più.

Gianfranco era andato da Barbara dichiarando di essere costretto ancora a lavorare per via della pensione bassa: “Sì, ma non volevo lamentarmi – ha raccontato in un’intervista a “Libero” - Mi pento di essere andato in televisione da Barbara d' Urso a parlare di questo argomento”.

Voleva dire altro, ma poi è stato travolto dal circo mediatico: “Che lavoro da 55 anni, ho sempre lavorato, e rispetto ad altre persone la pensione che prendo non è alta. Mi hanno pregato di andare in tv, allora ci sono andato. Ma mi sono pentito, perché poi sono nati equivoci, gli opinionisti scatenano polemiche per fare ascolti.



Mi sono trovato in mezzo ad accuse assurde: che mi lamentavo, che ci sono persone che percepiscono il minimo. Lo so bene anche io. Dico che non posso godermi quello che ho costruito. E basta”.

Come per molti, anche a lui il coronavirus ha portato via temporaneamente il lavoro: “Dovevamo andare in scena il 24 marzo a Roma dopo essere stati a Torino. Ma è saltato tutto: Toscana, Calabria. I teatri chiudono a causa del virus”.



