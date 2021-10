Giancarlo Magalli, a Verissimo il selfie con Sonia Bruganelli: «Serve ironia, ma non tutti ce l'hanno»

Giancarlo Magalli, ospite a Verissimo, parla dello scatto con Sonia Bruganelli, l'opinionista del GF Vip, accanto ad Adriana Volpe, che ha scatenato non poche polemiche tra le due nei giorni scorsi. «Era un selfie - commenta il ovlto storico dela Rai - poi chi non sa usare l'ironia non lo coglie. Sicuramente alla Bruganelli piace stuzzicare»

Leggi anche - Francesca Neri, il dramma della malattia a Verissimo: «Avevo perso la lucidità»

«Ero in un ristorante a mangiare con degli amici e sono arrivati Sonia e il marito Paolo Bonolis - racconta Magalli -. Poi Sonia mi ha detto: 'dai facciamoci un selfie' e ho detto 'ok, va bene'. Sonia ha voluto farla perchè a lei piace scherzare e punzecchiare però...». E alla domanda della Toffanin sul fatto che, dietro quel selfie, ci fosse il fine di colpire la Volpe, Magalli risponde: «L'intento era chiaro: che la Volpe lo vedesse e sicuramente se la prendesse con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico, ma io non ho fatto niente - risponde il conduttore giustificandosi -. E' chiaro che c'è una provocazione, ma bisogna prendere tutto con leggerezza. Certo, c'è chi non lo sa fare ma vabbè» conclude riferendosi alla poca ironia e tolleranza che la Volpe ha mostrato di fronte allo scatto.

Leggi anche - Claudia Gerini a "Domenica In", la confessione a Mara Venier: «Per me è una condizione nuova...»

Oltre alla longeva carriera, Magalli ha parlato anche dell'amore che l'ha sempre circondato. «La mia non è una famiglia allargata, è dilatata!» dice scherzando. «Ho avuto due figlie - racconta - da due mogli diverse, poi altre storie, ma siamo tutti in ottimi rapporti. Le mie figlie vanno d'accordo, le madri anche. Ho questa condanna: resto amico di tutte le persone che ho amato. Anche dell'ultima donna che ho frequentato fino a poco tempo fa».

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA