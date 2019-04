Giancarlo Magalli, la 22enne Giada Fusaro smentisce: «Non ho mai avuto una relazione con lui»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sto subendo un nuovo attacco mediatico - avrebbe affermato la ragazza -. Nessuno si deve permettere di farsi pubblicità sulla mia vita». Ma andiamo con ordine., Giancarlo Magalli, in un'intervista a Gente, avrebbe detto di aver mollato Giada dopo l'ennesima videochiamata notturna: «Sicuramente la differenza d’età ha inciso molto tra noi. Gli stili di vita sono diversi. Lei ha un uso della tecnologia che non è il mio.».Ma adesso, come riporta il sito 361Magazine,: «Sto subendo un nuovo attacco sui social per colpa di un’intervista di Magalli che nuovamente mi indica quale sua fidanzata e si permette persino di affermare che mi avrebbe lasciata in quanto lo “disturbavo” con videochiamate… Ho già provveduto a smentire tale notizia presso le testate giornalistiche e vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che». Dove starà la verità? Staremo a vedere.