Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E’ bastata una foto sui social insieme per far nascere il gossip del fidazamento fra. La giovane come riportato da Leggo.it è stata ospite del programma del conduttore, che poi ha rincontrato lontano dalle telecamere pubblicando un post di coppia sui social Da lì a poco si è dato per certo il fidazamento fra Magalli, settantuno anni e la giovane, che di primavere ne conta 22. Nulla di male se non fosse che lo stesso conduttore ha fatto sapere dal suo account Facebbok di essere solo amico di Giada , pregando di non fare illazioni. Anche la ragazza ha voluto dire la sua, con una lettera al sito Dagospia: “Buongiorno, sono Giada Fusaro, ho letto l'intervista di Giancarlo Magalli da voi pubblicata. Sono lieta che abbia finalmente fatto chiarezza sulla natura del nostro rapporto – si legge sul sito - Questa vicenda purtroppo mi ha creato notevoli problemi reputazionali, tenuto altresì conto che sono vittima di gravissimi reati e che ho ancora in corso 3 processi come parte civile. Ribadisco che tra me e Giancarlo Magalli c'è solamente un'amicizia e mai vi è stata una relazione di natura diversa. Ci terrei che queste mie poche righe venissero pubblicate sul vostro sito anche perché ho bisogno di serenità. Vi ringrazio anticipatamente. Giada Fusaro”