GFVip, Pago infuriato per gli attachi all'ex moglie Miriana Trevisan: «Ecco chi ho diffidato»

Pago infuriato per gli attacchi ricevuti al Grande Fratello Vip dall’ex moglie Miriana. Pago aveva già fatto sapere di volersi muovere legalmente contro alcuni inquilini della casa e ora ha deciso di diffidare Giacom Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Miriana Trevisan (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Pago infuriato per gli attachi all'ex moglie Miriana Trevisan

Pago infuriato per gli attacchi ricevuti al Grande Fratello Vip dall’ex moglie Miriana Trevisan. Il cantante ha spiegato che a informarlo su quanto successo al GFVip è stato anche il figlio Nicola, nato dalla sua passata relazione con la Trevisan: «Ero a cena con due amici - ha raccontato a "Chi" - quando il mio cellulare ha iniziato a squillare all’impazzata. Tra le varie persone, mi ha chiamato anche mio figlio. Mi ha raccontato quello che era successo in tv e, d’istinto, ho mandato un messaggio al conduttore, Alfonso Signorini. Devo dire che la risposta di Alfonso mi ha fatto respirare. Mi ha messo nelle condizioni di essere lucido e di non impazzire"».

Pago (Instagram)

Pago ha deciso quali concorrenti diffidare: «Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie o può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime. Mi sono rivolto agli avvocati a abbiamo inviato una diffida ai signori Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Successivamente la querela la potrà presentare Miriana a suo nome, quando uscirà dalla casa».

Pago ha parlato anche del flirt di Miriana con Biagio D'Anelli: «Non giudico quello che fa mia moglie. È una donna adulta. Di certo lei passa per donnaccia se ha uno o due flirt. Invece chi fa altrettanto come Belli, Basciano e Antinolfi, diventa playboy. In un momento storico in cui si combatte per abbattere i muri del pregiudizio... Mi ha fatto molto male che quelle frasi siano uscite dalla bocca di due donne come Soleil e Katia Ricciarelli».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA