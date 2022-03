GFVIP, Manila Nazzaro torna in radio e pubblica il suo primo libro: «Racconto tutto il mio dolore». L'ex Miss Italia è pronta al ritorno in diretta. Insieme a Valeria Graci e Charlie Gnocchi, terrà compagnia a milioni di italiani dal venerdì alla domenica. Ma per la Nazzaro le sorprese non sono finite qui.

Dopo l'esperienza al GF Vip, durata sei mesi, Manila Nazzaro ritorna in radiovisione su RTL 102.5: dall'1 aprile sarà in diretta con Valeria Graci e Charlie Gnocchi, dalle 11 alle 13, in “No problem - W l'Italia”, un programma che coinvolge milioni e milioni di ascoltatori durante il weekend.

«È super emozionante ritornare in radio - dice la Nazzaro - Non avevamo libri nella casa del GF Vip, ma ne avevo già scritto uno. È uscito mentre ero nella casa e si chiama ‘Cintura rosa di sopravvivenza’. Un libro che nasce come un’autobiografia e, a un certo punto, si intreccia con la biografia di tantissime donne perché nasce dalla condivisione di un evento molto doloroso che mi ha toccato, ma che ha toccato anche milioni di donne nel mondo e che rappresenta ancora un tabù, sto parlando dell’aborto spontaneo. Condividendo questo momento, ho avuto un affetto incredibile per cui ho pensato di scrivere un libro e di abbracciare tutte le storie di tutte le donne che mi hanno contattato. Noi donne dobbiamo fare mille cose, superiamo momenti difficili, siamo capaci di fare tanto senza mai far mancare il sorriso alle persone che ci sono accanto. Una caratteristica che hanno anche gli uomini, ma noi donne siamo più speciali da questo punto di vista», racconta l'ex Miss Italia.

Manila Nazzaro è partita a settembre dicendo che l’esperienza al GF Vip sarebbe durata al massimo fino a dicembre, ma poi il reality è terminato a marzo. «Non ho mollato, anche se il periodo natalizio è stato davvero tosto. Alla fine, ne è valsa la pena - racconta la Nazzaro a "W L'Italia" - Mi sono divertita, a tratti annoiata. A volte litigavamo per far trascorrere il tempo più velocemente, i primi tempi eravamo bravissimi a fare ginnastica poi dopo l’apatia si è impossessata del nostro corpo. Non avevamo neanche libri»

