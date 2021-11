GFVip, tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo scoppia il caos: «Levatemela di torno»

Al Grande Fratello Vip il rapporto fra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo vive momenti difficili. Dopo un momentaneo riavvicinamento con pacificazione la tensione oggi si è fatta di nuovo alta, con Manuel che chiede bruscamente alla principessina di concedegli i suoi spazi: «Levatemela di torno!».

GFVip, tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo, scoppia il caos

Scoppia il caos nella casa fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie. Tutto è iniziato stamattina, quando il nuotatore ha fatto presente le reazioni del suo fisico allo stress provocato dall’insistenza della principessina: «Questa è una spasticità – ha spiegato Manuel mostrando gli spasmi alla sua gamba - Se ti dico che mi devi lasciare stare è perché so cosa comporta per me a livello fisico. Non è perché ti voglio male, questa cosa la direi a chiunque».

Lulù però non si è fermata, il confronto è andato avanti finchè non è scoppiata a piangere in giardino, provocando l'ira di Manuel: «Lasciami stare - ha gridato - non voglio fare discorsi. Mamma mia oh! In che cespuglio mi sono messo. Ma levatemela di torno, levatemela di mezzo». La Selassie, convinta che Bortuzzo non sia stato abbastanza chiaro nell’intenzione di non voler stare più con lei, ha comunque continuato a cercare il dialogo con il nuotatore, seguendolo in magazzino con Aldo e aspettandolo anche fuori dal confessionale.

