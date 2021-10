GFVip, Giucas Casella e il coming out inaspettato: «Sono stato anche con un uomo, è successo»

Giucas Casella al Grande Fratello Vip fa improvvisamente una confidenza molto personale. Un “coming out” inaspettato di Giucas Casella, anche per i coinquilini, relativo alle sue esperienze passate: «Sono stato anche con un uomo. E' successo».

Giucas Casella con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Giucas Casella e il coming out inaspettato

Giucas Casella è recluso nella casa del Grande Fratello Vip e ultimamente ha fatto una confidenza molto particolare ai suoi coinquilini. Durante una discussione con gli altri concorrenti ha infatti parlato delle sue passate esperienze: «Sono stato anche con un uomo. E' successo - ha confidato - sì. E’ normalissimo, voglio dire».

Il mago tv è poi entrato nei particolari: «Mi ricordo che tra ragazzi, in collegio, tra di noi, ma anche a voi è successo di farsi le pipp* in collegio… le cose, non c’è niente di male. Ma io penso che anche tra le donne. Sono quelli che, voglio dire, è libero… Io non ho, hai capito? Cioè è normalissimo tutto questo. Poi ognuno si fa la sua strada. Poi, voglio dire, non è perché uno è gay deve essere discriminato, anzi».

Giucas Casella e Manila Gorio (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Oggi la situazione sembra essere diversa: «Non è che quando tu vai con un uomo sei omosessuale, ma a me è successo e se dovesse risuccedere mica dico di no... Oggi magari direi di no... Un conto è quando sei giovane e puoi fare quello che vuoi».

