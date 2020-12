GFVip, Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi: la rivelazione “bomba” a Mattino 5

di Redazione Leggo Gossip

Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto una storia di una notte con l'ex concorrente del Grande Fratello Filippo Nardi. A rivelare il (presunto) flirt è stato il paparazzo Andrea Franco Alajmo durante la trasmissione di Federica Panicucci, Mattino 5. Il paparazzo a spiegato di non avere prove se non la testimonianza di Nardi ma si è assunto ogni responsabilità in merito alle sue parole.

«È una settimana che circola la voce che lui abbia avuto una storia durata una notte con Elisabetta Gregoraci diversi anni fa. Una notte, non di più… L’ho chiamato immediatamente e mi assumo la responsabilità di ciò che dico», ha affermato Alajmo nel corso della trasmissione. Filippo ha però precisato di non voler parlare di questa cosa, prima di tutto per rispetto di Elisabetta come donna e soprattutto come madre. «Elisabetta è una mamma e non vuole andare a parlare di storie passate soprattutto in questo momento che è abbastanza inguaiata e non vuole buttare benzina sul fuoco. A differenza di altri suoi ex che hanno raccontato dettagli intimi, lui è stato molto elegante anche perché mi conosce ed avrebbe potuto raccontarmi qualsiasi cosa», ha poi concluso il paparazzo in merito alle dichiarazioni dell'ex gieffino.

