© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia Fraè nata nell’ultima edizione deled è finita qualche mese dopo il ritorno dei due alla vita reale. La loro relazione è stata discussa sin dai tempi del reality e la rapida conclusione della love story ha creato molto dibattito sui social, ma se Jane ha detto la sua in una recente intervista, Elia aveva scelto la via del silenzio per cambiare idea e affrontare l’argomento sui social.Dal suo account instagram infatti l’ex velino ha scritto un lungo post per chiedere di rispettare la sua privacy e non chiedere più spiegazioni sulla sua passata relazione: “Tanti sono i pensieri, le emozioni e le parole che di pancia vorrei vomitare al Mondo.. io penso che ognuno di Voi abbia il diritto di esprimere un’opinione e di avere la propria idea a riguardo ma mi piacerebbe molto anche che ognuno di Voi rispettasse la mia scelta e la mia volontà di mantenere riservatezza e non di rendere di dominio pubblico fatti e questioni prettamente privati. Io il mio punto di vista e la mia posizione l ho gia espressa e manifestata in un’intervista che ho rilasciato e con quella intendo porre fine alla questione.Sono consapevole che molti di voi possano non condividere ma questa è la mia posizione e vi chiedo di rispettarla. Vi chiedo solo Scusa se vi ho deluso ma la Vita non è sempre quella che ci si aspetta e gli eventi non hanno sempre il corso che si vorrebbe. Io sono questo nel bene e nel male, non si può piacere a tutti e non è mia intenzione farlo. ‘’Chi mi ama mi segua’’ cit. si dice, ebbene così sia, altrimenti grazie comunque di tutto quello che mi avete dato e trasmesso in questi mesi e si va avanti #unfollowelia . È primavera, la Natura si risveglia e io vorrei a polmoni pieni cominciare a respirare tutta questa nuova Energia Buon lunedì, buongiorno e buona settimana a tutti Voi che siete stati il mio sostegno in questi mesi: grazie grazie comunque a prescindere di tutto!”.