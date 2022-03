Dayane Mello di nuovo innamorata dopo l'incubo reality: il nuovo fidanzato è l'ex di Lady Morata

Dayane Mello di nuovo fidanzata. Sembra che la modella Dayane Mello, dopo la reclusione nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip e la discussa partecipazione al reality show brasiliano “La Fazenda”, abbia trovato un nuovo amore.

Dayane Mello (Instagram)

GFVip, Dayane Mello innamorata

Dayane Mello di nuovo fidanzata. La protagonista della scorsa edizione del GFVip in coppia con l’inseparabile amiche Rosalinda Cananavò e del reality brasiliano “La Fazenda” sembra abbia trovato un nuovo amore. A fianco di Dayane infatti ora ci sarebbe, stando alle indiscrezioni della rubrica “Chicche di gossip” di “Chi”, Alberto Franceschi, imprenditore, modello ed ex fidanzato di Alice Campello che, come spiega la rivista diretta da Alfonso Signorini, lo aveva poi lasciato per costruire la sua famiglia con il calciatore della Juventus Alvaro Morata.

Alberto Franceschi (Instagram)

Dayane Mello, che ha archiviato la storia con l’ex, l’imprenditore campano Andrea Turino, aveva già “interagito” con l’attuale fidanzato sul social, destando l’attenzione dei follower

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 15:24

