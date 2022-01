Soleil Sorge non ha creduto alle parole di Delia che si è detta pronta a lasciare Alex Belli e ha spiegato come invece andranno le cose secondo lei Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Dreams" from Bensound.com

GfVip, Nathaly mette in difficoltà Soleil: la domanda su Alex che spiazza

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA