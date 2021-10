Gf Vip, l'amicizia tra Soleil Sorge e Dayane Mello porta voti: il Brasile quota la gieffina come la preferita di lunedì

Brasile pro Soleil Sorge. Da ieri sera su Twitter si sono scatenati gli utenti brasiliani, soprattutto fan di Dayane Mello, che si stanno mobilitando per salvare la gieffina della sesta edizione. La motivazione è da attribuire al fatto che Soleil sia amica di Dayane Mello. Un'amicizia cominciata con molte difficoltà.

Leggi anche - Gf Vip, da amiche a nemiche. Tra Raffaella Fico e Manila Nazzaro scoppia il putiferio nella notte

Soleil Sorge e Dayane Mello si sono conosciute a Pechino Express, dove hanno litigato tutto il tempo. Dopo il programma, però, è nata l’amicizia, le due si sono trovate e hanno scoperto di essere più affini di ciò che pensavano. La loro amicizia potrebbe giovare ora a Soleil, che in realtà sembra rifarsi al percorso di Dayane nella Casa non solo per i voti dal Brasile. La Sorge sembra emulare la Mello in diversi aspetti, come per esempio l’essere la provocatrice della Casa. In realtà questo fa parte del suo carattere, Soleil è ben nota per il suo carattere provocatorio e per niente facile, ma a tratti è sembrato voler imitare Dayane anche passando per vittima del gruppo.

Ieri sera Soleil Sorge è finita in nomination per la prima volta. Non è un televoto a eliminazione, ma il preferito avrà l’immunità lunedì prossimo e il compito di mandare direttamente uno degli altri Vipponi in nomination al televoto. A quanto pare vorrebbero regalare a Soleil il sogno di essere la preferita del pubblico, e darle ancora più sicurezza. Qualora non bastasse quella che le danno le opinioniste. Fatto sta che i fan brasiliani di Dayane Mello stanno salvano Soleil Sorge.

Lo scorso anno ci fu una vera e propria rivolta da parte del pubblico italiano contro i voti dal Brasile, attirando l'attenzione persino dell’Agcom, ma con scarsi risultati visto che il Brasile ha continuato a votare, con degli escamotage. Ma, alla fine, Dayane non è arrivata nemmeno sul podio, quindi il Brasile può poco anche durante i televoti flash. Questo insegna la storia (del reality), ma ciò non toglie che Soleil Sorge al GF Vip 6 grazie ai brasiliani potrebbe arrivare più lontano di quanto il pubblico italiano vorrebbe.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA