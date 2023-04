Gf Vip, Oriana Marzoli esasperata: «Non ce la faccio più». Ecco perchè

di Redazione web gossip

Senza vestiti per tre settimane. Oriana Marzoli svela ai fan che la sua angoscia finirà presto: oggi riavrà a breve le valigie con i suoi vestiti. «Dopo tre settimane finalmente riavrò i miei vestiti e non mi vedrete più con le stesse cose». Esasperata, l'ex gieffina confessa di non riuscire più a vedersi allo specchio, indossando le stesse cose: «Non ce la faccio più» dice nelle sue stories Instagram. E sotto il video racconto aggiunge: «Oggi sarà una bella giornata» mentre è in auto.

Fuori dalla Casa

Occhiali da sole, giubbotto nero, top corto e ventre scoperto: Oriana, con la sua chioma bionda, appare da giorni così, in effetti. Ed è lei stessa a confermarlo quando parla dei suoi outfit: «Metto sempre le stesse cose, ora mi arrivano i vestiti che ho lasciato in Casa, almeno mi cambio» continua sorridente e in trepidante attesa di riavere i suoi pesonali look.

Lo shopping

Ma nel frattempo, Oriana non se ne sta con le mani in mano. Ecco che va a fare shopping con l'amica Giaele. Giaele De Donà e Oriana Marzoli erano diventate molto amiche all'interno della casa del GfVip: le due facevano parte del gruppo degli "Spartani" al quale apparteneva anche Micol Incorvaia. Le ex concorrenti si sono ritrovate a Milano per trascorrere un po' di tempo tra amiche e uscire a fare shopping. Giaele e Oriana hanno, poi, trascorso la loro serata insieme anche ad Alberto De Pisis.

In negozio

In una delle sue ultime storie Instagram, Giaele De Donà si trova in un negozio con Oriana Marzoli e le due sono impegnate a fare shopping. Giaele, quindi, dice: «Io penso sempre di essere pesante quando faccio compere ma voi non avete mai visto Oriana... come sei pesante!», le due, poi, concludono il video ridendo. Al termine del GfVip, Giaele e Oriana si sono viste più volte e in più occasioni: prima ad alcuni eventi, poi, alla festa del reality (che si è tenuta una settimana dopo il termine dello show) e poi per andare a fare shopping insieme.

