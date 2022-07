Gf Vip, Nathaly Caldonazzo scrive a Mattarella: ecco la sua richiesta al Capo dello Stato

Nathaly Caldonazzo fresca di sesta edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di scrivere una lettera al presidente Sergio Mattarella. La showgirl romana è stata una delle protagoniste assolute del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma adesso uscita dalla casa più spiata d'Italia ha deciso di intraprendere un'importante iniziativa benefica che è arrivata a «scomodare» il presidente della Repubblica italiana.

Il motivo della missiva

Mentre Sergio Mattarella è alle prese con la possibile crisi del governo Draghi, l'ex gieffina ha rivelato di aver scritto al presidente della Repubblica in persona. Nathaly Caldonazzo, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato di un'importante iniziativa che ha coinvolto istituzioni importanti in merito alle vittime di incidenti stradali. In seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel 2018, la showgirl romana ha scritto infatti a Mattarella, con la speranza che gli infortuni causati da questo tipo di situazioni, possano essere risarciti nella giusta modalità e nei tempi corretti.

Il suo incidente

«L'incidente è accaduto nel 2018 a Roma - racconta la Caldonazzo -. Era mezzogiorno e percorrevo Lungotevere Oberdan in motorino quando improvvisamente una macchina mi ha colpito dopo aver fatto un’inaspettata inversione. Portata in ospedale, sono stata sei ore in sala operatoria per l’operazione al ginocchio che era, ed è ancora, fuori uso. Sono rimasta ferma per sei mesi. Confidiamo in lui. Purtroppo i tempi delle assicurazioni sono biblici. Noi infortunati siamo costretti ad anticipare le spese per le operazioni, la fisioterapia e la riabilitazione. In Italia se paghi in ritardo qualche rata, ti pignorano case e macchine. Ma se ci sono casi di malasanità o infortuni, passa un sacco di tempo prima di vedere i soldi».

«Sono stata fortunata»

La showgirl ha anche spiegato che per molto tempo ha avuto un problema al ginocchio e tutt'ora ha una percentuale di un'invalidatà a causa dell'incidente: «È terribile. Anche quando ho partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ho avuto problemi. Alfonso Signorini mi diceva di muovermi velocemente di qui e di là. Io gli rispondevo che zoppicavo. Sono claudicante, tant’è che mi hanno riconosciuto una percentuale importante di invalidità. Non posso più fare musical né correre né essere testimonial di costumi da bagno o di vestiti corti perché giro costantemente con il ginocchio fasciato. E sono fortunata a non essere finita in carrozzella altrimenti avrei avuto bisogno di un’assistenza per tutto il giorno».

