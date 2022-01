Gf Vip, Manila Nazzaro in lacrime scrive una lettera a Manuel Bortuzzo: «Tra di noi un muro»

Manila Nazzaro ha deciso di mettere nero su bianco le parole che non riesce a dire di persona a Manuel Bortuzzo. «Sto scrivendo una lettera a Manu – ha esordito l'ex modella in lacrime parlando con Soleil Sorge – Voglio leggerla prima di dargliela». E mostra alla coniquilina alcuni fogli scritti a penna, ancora da ricopiare in bella copia.

Le parole di Manila Nazzaro

«Si è alzato un muro tra di noi e non c’è modo di parlarne quindi gli scrivo», ha spiegato Manila Nazzaro, che fino a poco tempo fa condivideva tutto con Manuel e da cui ora invece si sente più lontana che mai, complice il forte avvicinamento a Lulù Selassié, ma anche l'imminente uscita del ragazzo che fra poco lascerà la casa del Grande Fratello Vip per ragioni di salute.

Per Soleil Sorge la spiegazione del suo improvviso cambio di comportamento è proprio dovuta a una forma di difesa che il coinquilino starebbe attuando con i compagni del Gf Vip per soffrire il meno possibile quando avverrà il distacco. «Magari con più tranquillità... io ho pensato che a lui dispiace lasciarci e attua dei meccanismi di difesa». Una visione condivisa anche da Manila Nazzaro, che in lacrime ha confessato: «Noi condividevamo tutto e poi c’è stata questa roba glaciale, ma ho capito che lui non mi vuole parlare».

A differenza della conduttrice, Soleil Sorge aspetterà di poterlo guardare negli occhi per dirgli tutto quello che pensa e saggiare le sue reazioni a caldo. Chissà se la lettera di Manila sortirà l'effetto sperato e Manuel abbatterà le sue ultime difese.

