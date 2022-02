GF Vip, Giacomo Urtis: «Per avere Alex Belli mi sarei fatto andare bene pure Delia Duran. Come finirà con Soleil»

Rivelazione piccante di Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il chirurgo estetico dei vip, intervistato da Giada Di Miceli per "Non succederà più" su Radio Radio, ha parlato del triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge senza peli sulla lingua.

Ha spiegato innanzitutto cos'è l'amore libero: «Il discorso è che quando una coppia è aperta e fanno partecipare altre persone come in questo caso è successo con Soleil, succede che se si gioca, se è un gioco va tutto bene, ma se poi subentrano dei sentimenti fra uno della coppia e un terzo, l’altro della coppia si ingelosisce. Le coppie aperte vogliono solo giocare, non che uno della coppia provi dei sentimenti. Non bisogna esserne coinvolti. Purtroppo a volte succede. Lo dico perché anche a me è capitato di far parte di coppie aperte e quando una persona si è invaghita di me poi l’altra ci è rimasta male. Mi è capitato infatti che il marito di una si è innamorato di me e lei poi ci è rimasta male».

Su un ipotetico rapporto a tre con Alex Belli e Delia Duran, che hanno parlato di amore libero, ha dichiarato: «No, con loro non ho mai partecipato! Mi sarebbe piaciuto, Alex è un bel ragazzo e anche Delia non è male. Diciamo che per avere lui, mi sarei fatto andare bene pure lei! Anzi, lanciamo questo appello! Magari ci pensano, mi valutano, sono disposto a fare il provino».

E su Soleil ha aggiunto: «Alex è invaghito di Soleil, innamorato è un parolone. Anche Soleil è molto presa da Alex, non solo per l’aspetto fisico. Lui è un uomo di cultura, che sa parlare bene. Io credo ne sia infatuata, quando uscirà però non si metterebbero mai insieme. Ci metto la mano sul fuoco che Alex tornerà con Delia quando uscirà dalla casa. Li conosco troppo bene. Alex è innamorato di Delia. Lei è complementare, lo asseconda, con Soleil non ci starebbe mai perché è molto dominante, una donna alfa, mentre Delia è più remissiva. Alex è una primadonna, non può stare con un’altra primadonna, ma con una che lo compensa. Con Soleil si scornerebbe, dopo una settimana si lascerebbero. La storia dopo il Gf Vip tornerà alla normalità. Il tutto è stato enfatizzato dal programma stesso. Confermo che l’avvicinamento erotico ci è stato! Essendo una cosa mediatica ci hanno marciato, lui ci tiene ad avere visibilità. Diciamo c’è stato un mix fra sentimento e il fatto che ci abbiamo marciato sopra per stare in tv. Non a caso sono protagonisti indiscussi in maniera eclatante!» Infine chi vincerà: «Lulù perché è l'idolo delle ragazzine...»​

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 17:55

