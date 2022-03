Gf Vip, l’ex corteggiatore di "Uomini e donne" è pazzo di Jessica: «La mia compagna ideale»

Jessica Selassiè, vincitrice del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha un ammiratore segreto. Un ex protagonista di “Uomini e donne” di Maria De Filippi infatti sembra essere rimasto molto colpito dalla principessina.

Jessica Selassiè (Instagram)

Gf Vip, l’ex corteggiatore di "Uomini e donne" e la dichiarazione a Jessica Selassiè

Un ex corteggiatore di “Uomini e donne” è rimasto molto colpito da Jessica Selassiè, vincitrice del Grande Fratello Vip. Alessandro Verdolini, che nel dating show condotto da Maria De Filippi aveva corteggiato Andrea Nicole Conte, ha confessato il suo debole per la vincitrice del reality: «Il lato estetico – ha confessato in un’intervista a “Eva3000” - mi ha colpito prima di ogni cosa, come sempre quando incontro per la prima volta una ragazza. Poi, guardando come si comporta in Casa, mi ha piacevolmente sorpreso il suo modo di fare tenero, dolce e pacato, che è proprio ciò che cerco nella mia compagna ideale. Peccato che Jessica non sappia neppure chi sono, le nostre esperienze televisive sono cominciate in contemporanea».

Alessandro Verdolini (Instagram)

Una stoccatina anche a Barù, colpevole di non aver ceduto alle avances di Jessica: «Penso che se una persona ti interessa davvero, alla lunga delle telecamere te ne freghi. O comunque se hai questi “timori” non vai al Grande Fratello e vivi le cose privatamente a casa tua».

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Marzo 2022, 15:27

